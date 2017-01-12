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الخميس 12 يناير 2017 08:08 مساءً
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الهيئة البحرية الصينية تصدر خطة خماسية لتطوير الطاقة المتجددة
البحرية الصينية

الهيئة البحرية الصينية تصدر خطة خماسية لتطوير الطاقة المتجددة

الخميس، 12 يناير 2017 08:14 م
وكالات

أصدرت الهيئة البحرية الصينية، اليوم الخميس، خطة خماسية لتطوير الطاقة المتجددة المولدة من المحيط ، وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة.

وقالت الهيئة -وفق ما نقلته صحيفة جلوبال تايمز الصينية - إن الخطة الصادرة عن إدارة الدولة للمحيطات تنص على بذل الجهود لتعزيز تطبيق الطاقة المتجددة البحرية من خلال تنفيذ عمليات تقييم وتطوير التكنولوجيا والمعدات.

وأضافت الهيئة أن الخطة تشجع أيضا على البحث والإبتكارالاساسي في التكنولوجيا الرئيسية المتعلقة بالطاقة المتجددة البحرية. وسيتم تعزيز تطوير أساسات طاقة المحيطات، وسوف تقييم الموارد وتبنى منصات للخدمات العامة في بحر الصين الجنوبي وستكون منطقة الجزر هيا محور التركيز.

وذكرت الخطة أيضا تدابير التعاون الدولي والانفتاح في المجالات ذات الصلة. ووفقا للخطة، تشمل مصادر الطاقة المتجددة التي يولدها المحيط على المد البحر والأمواج، والاختلافات في درجة الحرارة والكتلة الحيوية.

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