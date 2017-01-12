تمكنت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات اليوم الخميس من ضبط تجار مخدرات، وتجار غلال لحجبهم كميات كبيرة من الأرز عن التداول، بالإضافة إلى ضبط دواب مذبوحة ومعدة للذبح.

ففي الإسماعيلية، تمكنت اجهزة الأمن من القبض على مسجلين خطر بحوزتهما 100 جرام من مخدر الهيروين وبندقية آلية غير مرخصة وبها عدة طلقات أثناء استقلالهما دراجه نارية بدون لوحات معدنية كما عثر معهما على مبلغ 3200 جنيه من حصيلة بيع المخدرات.

وفي كفرالشيخ، أعلن مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة المهندس محمد عبد الله، أن أهالي بمركز مطوبس، ضبطوا 8 دواب مذبوحة “حمير” محملة على متن سيارة ربع نقل، كما تمكنت حملة أمنية من العثور 42 دابة أخرى ما بين مذبوحة ومعدة للذبح داخل مزرعة دواجن ليصبح اجمالى المضبوط 50 دابة.

وفي البحيرة، تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط تاجر غلال لحيازته وتخزينه كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء يبلغ وزنها 20 طنا، كما تم ضبط تاجر بحوزته 20 طن أرز شعير محجوب عن التداول لنفس الغرض.

وفي الشرقية، تمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط مصنع وشونة بداخلهما 254 طنا من الأسمدة الفوسفاتية والمبيدات والمخصبات المصنعة من مواد مجهولة المصدر وبيعها للمزارعين الآمر الذى يترتب علية الاضرار بالآمن القومى وبالمحاصيل الزراعية.

وفي شمال سيناء ، أكد مصدر امني أن الحملة الأمنية أسفرت عن إزالة 31 حالة اشغال طريق ، وضبط 9 قضايا تموينية مختلفة وتحرير 320 مخالفة مرورية متنوعة.