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البرلمان النيجيري يوافق على منح اللجوء لرئيس جامبيا الخاسر في الانتخابات
برلمان نيجيريا

البرلمان النيجيري يوافق على منح اللجوء لرئيس جامبيا الخاسر في الانتخابات

الخميس، 12 يناير 2017 08:12 م
وكالات

صوت النواب في البرلمان النيجيري، اليوم الخميس، لصالح منح حق اللجوء إلى الرئيس الجامبي يحيى جامع، الذي يرفض التخلي عن السلطة بعد خسارته الانتخابات، والذي تنتهي ولايته الأسبوع المقبل.
وأكد النواب أن التصويت جاء لصالح تفويض الرئيس النيجيري بتوفير الملاذ الآمن للرئيس يحيى جامع، بحسب ما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.
ويقود الرئيس النيجيري محمد البخاري وفدًا إقليميًا إلى جامبيا لمحاولة التفاوض من أجل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة التي ينظر إليها باعتبارها اختبار للديمقراطية في المنطقة التي سيطرت عليها في السابق الديكتاتوريات العسكرية.
ومن شأن العرض أن يعزز قوة البخاري في التفاوض مع جامع، بحسب ما ذكر صانع زورو محمد، النائب الداعي لهذا التحرك الذي رفضه عدد من النواب، قائلين إن العرض سيترجم بوصفه إعلانًا لدعم الديكتاتوريات.
جدير بالذكر أن جامع، الذي وصل إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري في عام 1994، فوجئ بهزيمته في الانتخابات أمام آدام بارو، الذي فاز بنسبة تزيد عن 45 في المئة من أصوات الناخبين.

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