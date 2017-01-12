بحث المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية، العقيد المهدي البرغثي، مع مسؤول ملف إرساء الأمن والاستقرار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجنرال باولو سيرا، بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس آليات تفعيل بنود الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على موقع «الفيس بوك» اليوم، أن البرغثي وسيرا بحثا خلال اللقاء «الترتيبات الأمنية والوضع في البلاد بشكل عام»، مضيفًا أنهما تباحثا « سبل وآليات تفعيل بنود الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي المتعلقة بالترتيبات الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية وسبل المساعدة في رفع حظر التسليح».

وأضاف المصدر أن البرغي « ثمن الجهود المبذولة من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا، مؤكدًا أن وزارة الدفاع ستبقى سندًا وعونًا من أجل توطين الأمن وترسيخ موجبات السلم والاستقرار وتوطيد عرى التنمية وإحلال الدولة الليبية مكانتها مجددًا بين الأمم».

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني عن الجنرال باولو سيرا قوله «لقد تشجعت للغاية بهذا الاجتماع، وقد سرني أن تتاح لي فرصة أخرى بعد عام من تولّي معالي الوزير مهام منصبه للاطلاع على آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في ليبيا».