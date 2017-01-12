 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 08:03 مساءً
روابط سريعة
بيت السحيمي يستضيف معرض إشراقات لفن الخط العربي الاحد
خط عربي

بيت السحيمي يستضيف معرض إشراقات لفن الخط العربي الاحد

الخميس، 12 يناير 2017 08:10 م
خاص- محيط

ينظم مركز إبداع بيت السحيمي معرضا للخط العربي بعنوان” إشراقات”، يصاحبه ندوة علمية وورش عمل لمبدعي وعشاق الخط العربي مساء يوم الأحد القادم، ويستمر حتي 28 يناير الجاري.

يأتي المعرض ضمن برنامج فعاليات ديوان الخط العربي الذي يشرف عليه الفنان والكاتب محمد بغدادي، ويفتتح موسمه الشتوي بهذا المعرض بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، وقوميسير المعرض الخطاط جودت محمد وأشرف حسن .

ويقام المعرض في إطار خطة برنامج الفعاليات والأنشطة الثقافية التي وضعتها الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3