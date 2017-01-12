ينظم مركز إبداع بيت السحيمي معرضا للخط العربي بعنوان” إشراقات”، يصاحبه ندوة علمية وورش عمل لمبدعي وعشاق الخط العربي مساء يوم الأحد القادم، ويستمر حتي 28 يناير الجاري.

يأتي المعرض ضمن برنامج فعاليات ديوان الخط العربي الذي يشرف عليه الفنان والكاتب محمد بغدادي، ويفتتح موسمه الشتوي بهذا المعرض بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي، وقوميسير المعرض الخطاط جودت محمد وأشرف حسن .

ويقام المعرض في إطار خطة برنامج الفعاليات والأنشطة الثقافية التي وضعتها الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.