وافق مجلس النواب العراقي برئاسة سليم الجبوري في جلسته، اليوم الخميس، بحضور 230 نائبا على مشروع قانون “مجلس القضاء الأعلى ” .

وفي مستهل الجلسة أشار الجبوري إلى موافقة هيئة رئاسة البرلمان على ثلاثة طلبات للاستجواب مقدمة من النائبة حنان الفتلاوي لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات ومن النائب عواد العوادي لوزيرة الصحة ومن النائبة زينب ثابت الطائي لوزير الزراعة بعد استيفاء الإجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية بشأنها.

وطالب رئيس البرلمان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالإسراع في تقديم أسماء المرشحين للوزارات الخمس الشاغرة في الحكومة وهي الدفاع والداخلية والمالية والتجارة والصناعة .

وأقر البرلمان مشروع قانون “مجلس القضاء الأعلى” العراقي المقدم من اللجنة القانونية لتنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الأعلى بما يتلائم والتطورات في المجال الدستوري والقانوني ومن أجل ممارسته صلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

وقررت هيئة رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على صيغة قرار باعتبار مناطق سهل نينوي شمالي العراق “منطقة منكوبة” إلى جلسة لاحقة.. وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام لسنة 2016 وسيتم التصويت عليه من حيث المبدأ في جلسة الأحد المقبل والذي يعرض للجرائم الإرهابية وجرائم خطف الأشخاص وخطورتها على المجتمع العراقي.

واستكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمقدم من اللجنة القانونية من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها ولكي تكون هذه الانتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وللارتقاء بالانتخابات إلى المستوى المطلوب.

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية في العراق.