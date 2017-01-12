مصرع 113 من داعش بنيران عراقية وقصف التحالف الدولي بمحاور الموصلالخميس، 12 يناير 2017 07:58 م
لقي 113 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم بنيران القوات البرية المشتركة وإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي على محاور العمليات بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وحررت 3 أحياء جديدة من قبضة التنظيم جنوب شرقي الموصل.
وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله - في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم الخميس- إن قوات المحور الشمالي المتمثلة بقطاعات الجيش العراقي واصلت عمليات التفتيش والتطهير للمناطق المحررة وتمكنت من تفجير ثلاث سيارات مفخخة وقتلت 15 إرهابيا وأسقطت طائرة مسيرة بإسناد طيران التحالف الدولي.
واستمرت قوات “مكافحة الإرهاب” في المحور الشرقي بالساحل الأيسرفي مدينة الموصل في تمشيط وتطهير المناطق المحررة ..بينما لم يحدث تغير على الأرض في المحور الغربي بقطاع عمليات فرقة المشا 15 جنوب تلعفر بمحافظة نينوي.
وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة بالمحور الجنوبي بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل من تحرير أحياء الساهرون وسومر والسلام ورفع العلم العراقي فوقها وقتلت 89 إرهابيا ودمرت زورقين وخمس سيارات مفخخة وست مضافات ومفرزة “هاون” والاستيلاء على سيارتين مسلحتين وطائرة مسيرة ومخازن للعتاد العسكري والسلاح وتفكيك 20 عبوة ناسفة.
وعثرت الفرقة المدرعة التاسعة على 33 عبوة ناسفة وصاروخ واحد موجه وأربعة من الأحزمة الناسفة وتم تفجيرها من قبل كتيبة هندسة الفرقة المدرعة التاسعة تحت السيطرة.
وفي محور الجنوب الغربي لقوات الشرطة الاتحادية قتلت 4 إرهابين ودمرت سيارة من قبل فرقة النخبة بواسطة دبابة إبرامز في تقاطع سيطرة العقرب .. كما قتل طيران التحالف في منطقة الحراقات 5 إرهابيين وتدمير نفق كانوا يختبئون به.
وفي المحور الغربي شرعت قوات “الحشد الشعبي” بالتقدم في اتجاه جنوب “تل عبطة” في نينوي وتمكنت من تحرير قرية “الهجف” جنوب “تل عبطة”.
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