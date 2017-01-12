في بعض الأحيان عندما تنظرين في المرآة صباحاً، تجدين خطوطاً سوداء حول عينيك، عادة ما تكون هذه الخطوط علامة على أنه لم يكن عليك أن تسهري الليلة الماضية كثيراً، ولكن في أحيان أخرى تكون هذه علامة لشيء أكثر خطورة من هذا.

قد تكون الهالات السوداء حول عينيك علامة لاحتقان الأنف، حيث يكون الجلد الموجود حول العين رفيعاً جداً، ومن ثم معرضاً بشدة لإظهار الإلتهابات، بينما تتجولين في المكتب بانتفاخيْن كبيريْن حول عينيك، ما سيجعل الجميع يظنون أن هذا بسبب قلة النوم في الليلة الماضية.

من الممكن أن يكون هذا بسبب انسداد الجيوب الأنفية، المرتبطة غالباً بالحساسية، مثل حمى القش، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Her:

إذاً، ما الذي يمكنك فعله حيال هذا؟

- نظِّفي جيوبك الأنفية بمحلول ملحي.

- استخدِمي محلول مرهم VapoRub في ماء ساخن.

- استخدمي مضاد احتقان (لا يحتاج لإشراف الطبيب) واتبع التعليمات الموجودة على العلبة.

- إذا لم يساعدك هذا، فعليك استشارة الطبيب بالطبع.

- بعد ذلك، لنأمل أنه لن يوجد سبب آخر يجعلك ترتدي نظارتك الشمسية في الأماكن المغلقة.