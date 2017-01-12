3 أشهر هي عمر زواج «مصطفى أسعد» لم يذق خلالها طعم السعادة، رغم أنه لم يدخر جهداً فى محاولة إرضاء عروسه التى لم تشعر يوماً برجولته ولا حاجتها إليه كأى عروسين فى بداية زواجهما، فمنذ اللحظة الأولى وهى ناقمة على العيشة معه، ولم يفهم الزوج سبب غضبها منه رغم تكرار سؤاله لها ومحاولة إرضائها ليهنآ بعيشتهما، حتى انتهى به الحال جثة هامدة بعد تناوله السم فى العصير الذى وضعته له الزوجة الخائنة بالاتفاق مع عشيقها الذى لم يقطع صلته بها بعد زواجها.

ظن «مصطفى» أنه وفق فى اختيار شريكة حياته «نورهان»، التى تصغره بـ8 سنوات، لكن الأيام جاءت له بما لم يكن فى الحسبان، وصارت خنجراً مسموماً، أودى بحياته من أجل أحضان العشيق.

طوال الفترة الأولى من الزواج، لم يبخل الزوج على زوجته بمشاعره، وأحبها حباً جماً، واتخذها رفيقة لحياته، لكن رغم هذه الأشياء، لم يستطع أن يلامس قلبها بشعلة الحب أو يشبع روحها من الخمرة السماوية التى يسكبها الله من عينى الرجل على قلب المرأة.

ورغم ارتباط الزوجة بزوجها بعقد زواج رسمى، لكنها ارتبطت عاطفياً بعشيقها «عمرو»، لترتمى فى أحضانه مشبعة رغباتها الجنسية، غير عابئة بذلك الرجل الذى حاول ابتياع قلبها بمجاهدة الأيام وسهر الليالى، لكنه أعطى مجاناً لرجل آخر ليتمتع بمكنوناته، ويسعد بسرائر محبته، حيث أوهمته الزوجة بأنها تعانى من مرض نفسى حتى لا يعاشرها.

وعقب انتهاء «شهر العسل»، اتفق العشيقان على ضرورة التخلص من الزوج، ليتمكنا من استكمال حياتهما معاً، ليجمعهما منزل واحد، رغم تواصلهما دون انقطاع.

تظاهرت الزوجة الخائنة برغبتها فى زوجها وقضاء سهرة ممتعة حلم بها الزوج أياماً وليالى منذ الزواج، واعتقد أن الحياة بدأت تضحك له وزوجته قد انفكت عقدتها، وقبل أن تتزين له الزوجة أعدت له كوباً من العصير وطالبته بتناوله حتى تتزين له، لم يكن يعلم الزوج أنه آخر ما يتناوله فى الدنيا وأنه وقع ضحية لتفكير شيطانى وعشق محرم، ما كان منه إلا أن تناول كوب العصير ليقع بعدها مغشياً عليه مفارقاً الحياة، بعدها تعالت أصوات الصراخ حزناً على وفاة شاب فى مقتبل العمر، وبدت زوجته باكية وحزينة على فراقه، وتظاهرت بالحزن والصدمة من هول الفاجعة، لكن مع مرور الساعات، جفت دموعها وكأن شيئاً لم يكن، أو أنها حصلت على شىء كانت تنتظره بفارغ الصبر، وبمجرد حضور الطبيب الشرعى اكتشف وجود آثار سم فى جسد الزوج ليخبر رجال المباحث التى تمكنت من كشف الواقعة والإيقاع بالزوجة وعشيقها.

اعترفت المتهمة بقتل زوجها بالسم لأنها كانت ترتبط بعشيقها من قبل أن تتزوج ولكن أسرتها رفضت زواجهما، وأجبرتها على الارتباط بالقتيل، مما دفعها للتخلص منه.

وأضافت خلال التحقيقات، أنها لم تشعر مع زوجها بالسعادة ولم تقطع خلالها علاقتها بعشيقها الذى كان يطلب منها افتعال المشاجرات معه كى يطلقها دون جدوى، وأنها وعشيقها وضعا خطة لقتل الزوج بالسم بوضع مبيد حشرى فى العصير، وقالت: «بالفعل نفذت الخطة وفور شرب زوجى العصير سقط جثة هامدة، واتصلت بوالده لأخبره أن ابنه فى حالة سيئة فقام بنقله إلى المستشفى، وهناك اكشفت الحقيقة وأنه مات نتيجة تعرضه لحالة تسمم».

وأضافت: «حاولت الفرار هاربة مع عشيقى، ولكن الشرطة قامت بملاحقتى، وألقت القبض علينا فى النهاية».

وتابعت الزوجة الخائنة أنها نادمة على قتل زوجها الذى لم تر منه أى مكروه وكان دائماً يحسن معاملتها ويطلب رضاها، ولم يكن يعلم أن قلبها معلق بغيره فهو ليس له أى ذنب فى التفريق بين الحبيبين منذ البداية، وأكدت أنه سألها كثيراً عما إذا ما كانت تربطها علاقة حب بأحد غيره، إلا أنها كانت تنفى صلتها بأحد، مضيفة فى نهاية اعترافاتها أن والديها هما السبب فيما وصلت إليه برفضهما زواجها ممن تعلق به قلبها منذ البداية، وأبدت استعدادها لتقبل أى حكم لأنها زهدت الحياة ولم ترغب العيش فيها بعد تلك الجريمة البشعة التى لن يغفرها لها أحد.