"هيكل" يستقبل رئيس سمبوزيم أسوان الدولي للنحت وتشكيليون يهدون "الإنتاج الإعلامي" تماثيلالخميس، 12 يناير 2017 08:02 م
استقبل أسامة هيكل رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الخميس وفد ثقافي من الفنانين التشكيليين برئاسة الفنان آدم حنين رئيس سمبوزيم أسوان الدولي للنحت، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.
ووجه هيكل الشكر العميق علي المبادرة الكريمة التي قدمها سبموزيوم أسوان للمدينة بإهدائها عدد من التماثيل النحتية التي صنعت من الجرانيت وتم نحتها علي أيدي كبار فناني النحت في مصر، وتم نقلها من أسوان للقاهرة لتوضع في مدينة الانتاج الإعلامي.
وأكد هيكل أن هذه التماثيل تعد إضافة حضارية لمدينة الانتاج الإعلامي لما تمثله من قيمة فنية رائعة، لافتا إلى أن مدينة الإنتاج ليست مجرد كيان إعلامي بل واجهة ثقافية لمصر وأنه حريص كل الحرص علي إظهار ذلك لما تملكه بلادنا من ميراث ثقافي هام في العديد من المجالات.
وأضاف أن وجود هذه التماثيل في المدينة سوف يساهم في إضافة ديكورات جديدة لمناطق التصوير المفتوح، الأمر الذي يشجع العديد من منتجي الأعمال الدرامية في الاستعانة بها في تصوير المشاهد التي تتلائم وطبيعة وجودها الدرامي، لافتا إلى أنه يأمل في التعاون المستقبلي مع الفنانين التشكيليين المصريين، خاصة وأن الفنان المصري تتميز أعماله بالقيمة والقدرة الكبيرة علي صنع الأعمال العالمية.
في نهاية اللقاء قدم هيكل شهادة تقدير باسم مدينة الانتاج الإعلامي للفنان الكبير أدم حنين شيخ النحاتين المصريين وأحد أبرز فناني النحت علي مستوي العالم علي جهده الكبير في إثراء فن النحت متمنيا له دوام النجاح والتوفيق، وعقب ذلك توجه هيكل والوفد إلي مواقع التماثيل بالمدينة لمشاهدتها علي الطبيعة بعد أن تم وضعها في عدة أماكن هامة تم إختيارها بعناية.
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