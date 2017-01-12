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لامبورجينى تحقق مبيعات تتجاوز 3400 وحدة لأول مرة فى تاريخها
ستيفان وينكلمان رئيس لامبورجينى

لامبورجينى تحقق مبيعات تتجاوز 3400 وحدة لأول مرة فى تاريخها

الخميس، 12 يناير 2017 07:51 م
محيط

أعلنت شركة لامبورجينى الإيطالية للسيارات الرياضية إن مبيعاتها خلال العام الماضى بلغت 3457 وحدة، بزيادة 6.5 % عن مبيعاتها العام الماضى، التى توقفت عند 3245 سيارة لتتجاوز حاجز 3400 وحدة لأول مرة فى تاريخها.

وذكرت وكالة إيكونوميك تايمز، اليوم الخميس، إن مبيعات لامبورجينى فى السوق الأمريكية بلغت 1041 سيارة فى عام 2016، لتستحوذ على أكبر حصة من مبيعات الشركة الإيطالية، وبعدها اليابان ثم بريطانيا فألمانيا وكندا، وبعد ذلك الشرق الأوسط فى المركز السادس، وأخيرا الصين. 

ويقول ستيفانو دومينيكالى رئيس مجلس إدارة شركة لامبورجينى ومديرها التنفيذى إن سياراتها من خلال 125 معرض منتشرة فى 50 دولة فى أنحاء العالم، مما ساعد على ارتفاع مبيعاتها خلال الست سنوات الماضية لدرجة أن المبيعات قفزت منذ عام 2010 بحوالى 260% حتى نهاية العام الماضى.

وبلغت مبيعات موديلات لامبورجينى هوراكان كوبيه وسبايدر 2353 وحدة العام الماضى ارتفاعا من 2242 وحدة فى عام 2015، بينما زادت مبيعات أفانتادور 12 سيليندر من 1003 وحدة فى عام 2015 إلى 1104 وحدة العام الماضى.

لامبورجينى

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