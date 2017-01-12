 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 08:07 مساءً
روابط سريعة
أرسنال يجدد عقود لاعبيه الفرنسيين
ارسنال - جيرو

أرسنال يجدد عقود لاعبيه الفرنسيين

الخميس، 12 يناير 2017 07:55 م

أعلن نادي أرسنال تجديد عقود الفرنسيين أوليفييه جيرو ولوران كوشيلني وفرانسيس كوكلين.
وأكد النادي الإنجليزي في بيان له اليوم الخميس “يسرنا إعلان أن ثلاثة من نجوم فريقنا الأول التزموا مع النادي بالتوقيع على عقود جديدة طويلة الأمد. كوكلين وجيرو وكوشيلني ممدوا إقامتهم في شمال لندن بعد التوصل لاتفاق جديد”.
وانضم المدافع كوشيلني (31 عاما) لصفوف أرسنال في 2010 قادما من لوريان الفرنسي ومن وقتها خاض مع المدفعجية 273 مباراة سجل فيها 22 هدفا.
أما جيرو (30 عاما) فاستعاد مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق خلال الأسابيع الأخيرة وكان مهاجم أرسنال الموسم الماضي بـ24 هدفا في جميع المنافسات.
من ناحيته، يعد كوكلين (25 عاما) أحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة المدرب الفرنسي أرسين فينجر الأساسية ومنذ عودته للفريق في ديسمبر/كانون أول 2013 بعد إعارته لتشارلتون أثلتيك بات لاعبا جوهريا في خط وسط المدفعجية.
وعقب الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين الثلاثة قال فينجر “نحن مسرورون بالتزام ثلاثة من لاعبينا المهمين بالاستمرار معنا”.
وأضاف “فرانسيس تحسن كثيرا من الناحية الفنية خلال السنوات الأخيرة..أوليفييه لديه خبرة كبيرة ومع الوقت يصبح لاعبا أكثر اكتمالا ولوران يعد أحد الأعمدة الأساسية في فريقنا وأعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3