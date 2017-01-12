أرسنال يجدد عقود لاعبيه الفرنسيينالخميس، 12 يناير 2017 07:55 م
أعلن نادي أرسنال تجديد عقود الفرنسيين أوليفييه جيرو ولوران كوشيلني وفرانسيس كوكلين.
وأكد النادي الإنجليزي في بيان له اليوم الخميس “يسرنا إعلان أن ثلاثة من نجوم فريقنا الأول التزموا مع النادي بالتوقيع على عقود جديدة طويلة الأمد. كوكلين وجيرو وكوشيلني ممدوا إقامتهم في شمال لندن بعد التوصل لاتفاق جديد”.
وانضم المدافع كوشيلني (31 عاما) لصفوف أرسنال في 2010 قادما من لوريان الفرنسي ومن وقتها خاض مع المدفعجية 273 مباراة سجل فيها 22 هدفا.
أما جيرو (30 عاما) فاستعاد مكانه الأساسي في تشكيلة الفريق خلال الأسابيع الأخيرة وكان مهاجم أرسنال الموسم الماضي بـ24 هدفا في جميع المنافسات.
من ناحيته، يعد كوكلين (25 عاما) أحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة المدرب الفرنسي أرسين فينجر الأساسية ومنذ عودته للفريق في ديسمبر/كانون أول 2013 بعد إعارته لتشارلتون أثلتيك بات لاعبا جوهريا في خط وسط المدفعجية.
وعقب الإعلان عن تجديد عقود اللاعبين الثلاثة قال فينجر “نحن مسرورون بالتزام ثلاثة من لاعبينا المهمين بالاستمرار معنا”.
وأضاف “فرانسيس تحسن كثيرا من الناحية الفنية خلال السنوات الأخيرة..أوليفييه لديه خبرة كبيرة ومع الوقت يصبح لاعبا أكثر اكتمالا ولوران يعد أحد الأعمدة الأساسية في فريقنا وأعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم”.
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