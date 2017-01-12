محمد موسى يكشف إستعدادات "داعش" القيام بعمليات إرهابية بدول عربيةالخميس، 12 يناير 2017 10:11 م
كشف الإعلامي محمد موسى، عن معلومات جديدة خاصة بالإرهابي أبوبكر البغدادي قائد تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج ” خط أحمر” المذاع على فضائية “الحدث اليوم”: “لدي معلومات مؤكده أن أمير تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي أصدر تعليماته إلى قادة تنظيمه،بتفعيل عمل خلاياه في الدول العربية والأوروبية وتنفيذ هجمات نوعية على المدنيين.
وأضاف “موسى”، أن “البغدادي” طالب قادة تنظيمه بإحياء الخلايا النائمة في الدول العربية، وتكثيف الهجمات على المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، والذي سينفذ كل هذا مايسمى “مجلس الشورى”الذي لديه تعليمات بشن هجمات نوعية وإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والخسائر البشرية.
وأشار “موسى”، إلى أن التعليمات شملت أيضاً شن هجمات في دول أوروبية،ردا على ما أسماه اعتداء التحالف الدولي على “أرض الخلافة والمسلمين”.
وأكد مذيع الحدث أن كل ذلك سيتم من خلال عودة عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” الذين كانوا مهاجرين بالعودة إلى بلدانهم وإعلان ولايات عربية للتنظيم هناك تمهيدا لشن هجمات على المقار الحكومية ، مضيفاً : بإختصار سيتم إعلان ولايات جديدة للتنظيم في عدد من الدول سواء في مصر أو في السعودية أو الأردن أو في تونس وفي بعض الدول الأوروبية وسيكون إعلان هذه الولايات بعد أول عملية هيعملوها في كل بلد اللهم بلغت اللهم فاشهد.
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