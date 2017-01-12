نفت محافظة بني سويف اليوم /الخميس/ ما نشرته إحدى الصحف حول استغنائها عن 220 متعاقداً بمشروع النظافة، وأكدت أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة وغير حقيقي، وأنه لم يتم الاستغناء نهائياً عن أي عامل متعاقد بالمشروع.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة أن حقيقة ما تم هو تحويل عدد 36 من العاملين “بنظام اليومية” من إداريين إلى لجان تحصيل، وعليه لم يتم الاستغناء عن أي عامل بالمشروع على الإطلاق.

وناشدت المحافظة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والأمانة فيما ينشرأو يذاع وعدم تداول معلومات غير صحيحة تحدث بلبة للرأي العام دون أي مبرر ولا سند من الحقيقة،خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد والتي تستوجب تحري المصداقية والمهنية فيما يتم تداوله من أخبار تهم المواطنين ، داعية إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من مصادر المعلومات والجهات المعنية بذلك.