

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن تطبيق زيادة الأسعار سيكون على 3 آلاف صنف دوائي تمثل 25% من حجم الأدوية المتداولة، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون على كل الأدوية المنتجة بعد قرار اليوم وكذلك الأدوية المقرر استيرادها ودخولها البلاد والمنتجة بعد الإعلان.

وشدد وزير الصحة في كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه ممنوع على شركات الدواء حظر تداول أي مستحضرات أو التلاعب بالأسعار بأي شكل مؤكدا أن من يخالف ذلك سوف تطبق عليه عقوبات مشددة منها قانون 128 لسنة 1982 وتكون العقوبات من الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 30 ألفا إلى 10 ملايين جنيه حيث تطبق قانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة.