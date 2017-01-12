أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك خطة ممنهجة لإسقاط الدولة المصرية، موضحا أن قناة الجزيرة لعبت دورا واضحا في مخطط إسقاط الشرطة المصرية.

ولفت في برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الخميس، إلى أنه لابد للنخب والإعلاميين والمثقفين أن يكونوا بجانب الدولة مقاتلين، موضحًا: “الإعلامي والمثقف والنخباوي أن لم يرتدي الكاكي لن يكون له دور ونحن فى حالة حرب والجميع مع الدولة المصرية وليس النظام”.

وأكد : “بلدنا أكبر من الأقزام.. والشعب يعلم أن الدولة فى حرب”.