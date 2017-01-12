ديبالا يؤكد أنه سعيد مع نادي يوفنتوس ويعتزم تمديد تعاقدهالخميس، 12 يناير 2017 07:47 م
كشف اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم عن رغبته في البقاء طويلا مع فريقه الحالي، مبديًا تمسكه بالدفاع عن ألوان البيانكونيري رغم كل الشائعات التي تتردد حول انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة.
وقال ديبالا - في تصريحات أدلى بها عقب فوز يوفنتوس على أطلنطا أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس إيطاليا - “لم يتحدث معي أحد حول عرض من ريال مدريد أو برشلونة”.
ثم أضاف قائلاً “إنني سعيد حيث ألعب حاليًا، لا سيما وأن المدرب أليجري يمنحني المساحة الكافية للتعبير عن إمكاناتي . أنا لا زلت في الثالثة والعشرين من العمر وأحاول تحسين أدائي في بعض الجوانب، مثل استخدام قدمي اليمنى وزيادة قوتي البدنية” .
وأصر ديبالا - الذي انتقل إلى نادى السيدة العجوز في صيف عام 2015 قادمًا من باليرمو الإيطالي - على أنه لا توجد مشاكل في تجديد عقده مع بطل الدوري الإيطالي، حيث قال “لا أفكر سوى في يوفنتوس .. وخلال أيام سيبدأ وكيل أعمالي مباحثات مع إدارة النادي من أجل تمديد عقدي”.
مما يذكر أن اسم اللاعب الأرجنتيني كان قد اقترن في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى أحد العملاقين الإسبانيين، مع تزايد الشائعات حول عروض مقدمة ووصلت قيمة بعضها إلى أرقام خيالية، إلا أنه يبدو أن ديبالا قرر أن يلقي بكل ذلك خلف ظهره، ويظهر تمسكه بالبقاء في يوفنتوس.
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