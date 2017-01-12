لهذه الأسباب عليك بتناول التمر في الشتاءالخميس، 12 يناير 2017 07:25 م
رغم أن هناك اعتقاداً شائعاً بأن كل ما هو حلو المذاق غير صحي، إلا أن هناك فاكهة مجففة غنية بالسكريات ومفيدة للغاية، ألا وهي التمور.
تتميز التمور بفوائد صحية جمة تجعل تناولها خاصة في فصل الشتاء أمراً ضرورياً لتجنب الإصابة بالكثير من الأمراض، فهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية من فيتامينات، ومعادن وكالسيوم وحديد، وبوتاسيوم وجلوكوز طبيعي والألياف التي توفر جميعها الطاقة وتحافظ على التدفئة، فإذا كنت ممن يتعرضون في فصل الشتاء لمشاكل صحية مختلفة منها نزلات البرد والتهاب المفاصل والحساسية والإنفلونزا، فعليك بتناول التمر حتى تتجنب هذه المشاكل.
وفيما يلي 8 فوائد ستجعلك حريصاً على تناول التمر في فصل الشتاء، حسب “العربية” عن موقع “بولدسكاي” المهتم بالأخبار الصحية، وهي كالآتي:
1- تدفئة الجسم
تعتبر التمور مصدراً جيداً للألياف والحديد والكالسيوم والفيتامينات والمغنيسيوم، التي تساعد جميعها في الحفاظ على تدفئة الجسم في فصل الشتاء.
2- علاج نزلات البرد
إذا أصابتك نزلة برد فعليك بوضع تمرتين إلى ثلاث مع حبتين من الهيل (الحبهان) وبضع قطع من الفلفل الحار في ماء ساخن، ثم غليهم قليلاً وتناولهم كمشروب قبل النوم، بعد تصفيتهم، حيث يساعد ذلك المشروب في علاج البرد بشكل فعال.
3- علاج الربو
يعالج التمر أيضاً الحساسية والأزمات الربوية التي تعد واحدة من المشاكل الشائعة في الشتاء، وذلك بالمواظبة على تناول حبة أو حبتين من التمر صباحاً ومساءً بشكل يومي.
4- تعزيز الطاقة بالجسم
السكر الطبيعي الموجود بالتمر يساعد في إمداد الجسم بالطاقة الفورية.
5- علاج الإمساك
لأنه غني بالألياف، فإن نقع التمر في الماء طوال الليل، وطحنه في الخلاط وشربه في الصباح الباكر على معدة فارغة، يساعد في علاج الإمساك.
6- الحفاظ على صحة القلب
تحافظ التمور على صحة القلب، نظراً لأنها غنية بالألياف، كما تساعد في الحفاظ على معدل ضرباته وتجعلها تحت السيطرة، ما يمنع الإصابة بالنوبات القلبية خاصة في الشتاء.
7- التخفيف من آلام المفاصل
نظراً لخصائصه المضادة للالتهاب، يساعد التمر في التخفيف من آلام التهاب المفاصل الشائعة بكثرة خاصة في فصل الشتاء.
8- خفض ضغط الدم المرتفع
الماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودان بالتمر يجعلان منه مخفضاً طبيعياً لضغط الدم المرتفع، لذا ينصح بتناول من 5-6 حبات يوميا.
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