 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 06:31 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
محافظة بني سويف تنفي الاستغناء عن 220 متعاقداً بمشروع النظافة
محافظة بني سويف

محافظة بني سويف تنفي الاستغناء عن 220 متعاقداً بمشروع النظافة

الخميس، 12 يناير 2017 07:13 م
محيط: متابعات

نفت محافظة بني سويف اليوم الخميس ما نشرته إحدى الصحف حول استغنائها عن 220 متعاقداً بمشروع النظافة، مشيرة إلى  أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة وغير حقيقي، وأنه لم يتم الاستغناء نهائياً عن أي عامل متعاقد بالمشروع.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة أن حقيقة ما تم هو تحويل عدد 36 من العاملين “بنظام اليومية” من إداريين إلى لجان تحصيل، وعليه لم يتم الاستغناء عن أي عامل بالمشروع على الإطلاق.

وناشدت المحافظة كافة وسائل الإعلام تحري الدقة والأمانة فيما ينشرأو يذاع وعدم تداول معلومات غير صحيحة تحدث بلبة للرأي العام دون أي مبرر ولا سند من الحقيقة،خاصة في الفترة الحالية التي تمر بها البلاد والتي تستوجب تحري المصداقية والمهنية فيما يتم تداوله من أخبار تهم المواطنين، داعية إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من مصادر المعلومات والجهات المعنية بذلك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3