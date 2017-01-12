ريال مدريد يسعى للفوز رقم 100 على أشبيلية في كأس اسبانياالخميس، 12 يناير 2017 07:19 م
وصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسبانى إلى مدينة أشبيلية استعدادًا لمواجهة الأخير على ملعبه “رامون سانشيز بيزخوان”ن الليلة فى تمام العاشرة والربع، ضمن منافسات إياب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.
ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز رقم 100 على حساب أشبيلية فى تاريخ مواجهاته أمام الفريق الأندلسى، حيث يحتل المرتبة الخامسة من حيث الفرق التى حقق الريال أكبر عدد انتصارات ضدها، بعد أتلتيكو مدريد فى المرتبة الأولى برصيد 137 فوز يليه أتلتيك بلباو “112 فوز”، ثم إسبانيول “107 فوز”، وفالنسيا فى المركز الرابع بـ100 انتصار.
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