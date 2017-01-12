خبيرة موارد بشرية تطلق مبادرة لتطوير أداء العاملين بالقطاعين الحكومى والخاصالخميس، 12 يناير 2017 07:41 م
دعت الدكتورة رحاب أردش خبير موارد بشرية لإطلاق مبادرة لتطوير أداء العمال والموظفين بالقطاعين الحكومى والخاص، تحت شعار (عامل ايجابي ومنتج).
وتهدف المبادرة الى تحقيق رفع الوعي الخاص بالعاملين بكيفيه التحكم والسيطرة علي الضغوط اليومية وتعزيز الطاقة الايجابية مع التركيز علي العادات السليمة وكيفية تجنب السيئ منها.
وأشارت خبيرة الموارد البشرية الى أن المبادرة تهتم أيضا بتوضيح كيفيه الاهتمام بالصحة البدنية و الممارسات اليومية السليمة التي من شأنها ان تساهم في تغيير المعتقدات و الممارسات الخاطئة في مجتمعنا مما يساهم في تغيير عقول العاملين بأجهزة الدولة المختلفة بجميع قطاعاتها و خلق مجتمع جديد قادر علي العمل ؛ التطوير والانتاج دون كلل أو ملل أو توقف مع تطوير قدرة العامل علي مواجهه التحديات ونشر روح العمل الإيجابية.
وقالت “أردش”: تركز هذه المبادرة علي تدريب العاملين علي فهم الدعائم الثلاث الرئيسية في الحياه (الطاقة الفكرية ؛ الطاقة الجسدية و الطاقة الروحية) وذلك لمعرفه المدي الممكن لقدراتنا والطرق المتعددة للتوصل الي هذه القدرات للاستفادة منها الي أقصي حد ممكن.
وتسعى خبيرة الموارد البشرية رحاب أردش كمتطوعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتبنى تلك المبادرة لتعزيز أداء وتطوير الطاقات البشرية التى بدورها تحقق تقدما فى الاقتصاد القومى.
يذكر أن الدكتورة رحاب أردش خبير موارد بشرية و محاضر معتمد في مجال الذكاء العاطفي والتنمية الذاتية من معهد Institute for social & emotional intelligence كما انها تعمل كخبير موارد بشريه بعدد من الشركات حيث تقوم بمساعدة القادة في المؤسسات علي تطوير مهارات القيادة و خلق حياه مبنية علي التحفيز والتطوير ؛ كما ان لديها خبرات واسعة تمتد لاكثر من 20 عام في مجال الموارد البشرية و سجل حافل من النجاح في وضع الانظمة والبرامج لتطوير المؤسسات وتطبيق أفضل الممارسات وإطلاق برامج التحفيز والتطوير لتتماشي مع الأهداف العامة للمؤسسات، وما يشمله ذلك من اقتراح وسائل للتدريب، وإدارة الأداء من أجل تعزيز وتبني المواهب.
بالاضافة الي توليها منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (تي اي داتا) بفرعي مصر و الأردن ؛تتعاون د. رحاب اردش مع المعونة الأمريكية USAID كخبير محلي وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتنمية البشرية في جمهوريه مصر العربية.
كما عملت أيضا بعدة شركات خاصة وحكومية وحصلت على العديد من الجوائز فى مجال الموارد البشرية.
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