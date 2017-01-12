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مجلس وزراء البحرين يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الهند
مجلس الوزراء البحريني

مجلس وزراء البحرين يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الهند

الخميس، 12 يناير 2017 07:18 م

استقبل الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، اليوم الخميس، سفير الهند لدى البحرين ألوك كومار سينها.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بمسار العلاقات البحرينية الهندية وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من نمو وتطور في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ علي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، والسعي دائمًا نحو تطويرها وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات، استنادًا إلى ما يربط البلدين من روابط تاريخية راسخة.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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