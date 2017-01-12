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"الرئاسة" تستثني "الرئاسة" و"مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية !
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

"الرئاسة" تستثني "الرئاسة" و"مجلس الوزراء" من قانون الخدمة المدنية !

الخميس، 12 يناير 2017 06:38 م
كتبت - رشا ربيع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 10 يناير قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017 باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام قانون الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن التعيينات في الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.

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