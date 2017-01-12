اشترط السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية مارك ليبرت اليوم الخميس استمرار نشر الولايات المتحدة نظام (ثاد) الدفاعي الصاروخي في كوريا الجنوبية، بوقف التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى رفع حصة كوريا الجنوبية من تكاليف وجود القوات الأمريكية لديها، قال السفير الأمريكي - في تصريح للإذاعة الكورية (كي بي إس) - إنه لا يتوقع حدوث أي تغيير على المدى القريب، كما أكد أن العلاقات القوية بين سول وواشنطن سوف تستمر في ظل إدارة ترامب.