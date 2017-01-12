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رسميا.. قرار للداخلية بتحديد 800 متر "حرما آمنا" للمواقع والمنشآت الحيوية بالعاصمة
منطقة عسكرية

رسميا.. قرار للداخلية بتحديد 800 متر "حرما آمنا" للمواقع والمنشآت الحيوية بالعاصمة

الخميس، 12 يناير 2017 06:31 م
كتبت - رشا ربيع

قرر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، تخصيص حرم آمن بالمناطق الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 تابع (أ)، الصادر في 12 يناير 2017، قرار وزارة الداخلية رقم 37 لسنة 2017، بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة في نطاق القاهرة الكبري، وتحدد أن يكون الحرم الآمن 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها.

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