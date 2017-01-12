قتل 104 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس، نتيجة قصف لطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي استهدف التنظيم شرقي الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن طيران الجيش قتل 90 إرهابياً ودمر سيارتين مسلحتين برشاشين ثقيلين في حي “يامرجة” جنوب شرقية مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.

وأشارت إلى أن الطيران العراقي وجه ضربات لمواقع الإرهابيين بواسطة طائرات من طراز”سزنا كرفان” في المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين.

كما تمكن طيران التحالف الدولي من تدمير جرافة لداعش في حي يارمجة بالساحل الأيسر في مدينة الموصل ومفرزة “هاون” للتنظيم وقتل 14 إرهابيا.