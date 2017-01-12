الاحتلال يُخطر بمصادرة آلاف الدونمات جنوب نابلس بحجة "الدواعي الأمنية"الخميس، 12 يناير 2017 06:24 م
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية عصيرة القبلية جنوبي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).
وأوضح رئيس المجلس القروي في عصيرة القبلية أحمد عبد الهادي، أن الاحتلال سلّمهم قرارًا بمصادرة 3 آلاف و989 دونمًا من أراضي المواطنين شرقي البلدة.
وأكد عبدالهادي، خلال حديث لوكالة أنباء “قدس برس” اليوم الخميس، إن القرار الموقع من قبل القائد العسكري لجيش الاحتلال، تذرع أن وضع اليد على الأراضي، جاء لأسباب أمنية عسكري.
وأشار إلى أن جزءًا من الأراضي المستهدفة كان الاحتلال قد أقام عليها مستوطنة “يتسهار”، والتي يواصل المستوطنون المُقيمون فيها اعتداءاتهم المتكررة بحق القرية والمناطق المحيطة فيها، وأنهم بصدد إعداد الأوراق التي تُثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي المُستهدفة، وتقديم التماس لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية للاعتراض على القرار.
وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، “بركسًا” مصنع للدواجن، ومنشأة صناعية، في بلدة برطعة جنوبي غرب جنين (شمال القدس المحتلة)، وأخطرت بهدم آخر.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” (رسمية)، عن عضو المجلس البلدي توفيق قبها، قوله ان الهدم جاء بحجة عدم الترخيص، موضحًا أن البلدة تتعرض لعمليات هدم واسعة منذ سنوات، بهدف التضييق على المواطنين وخنقهم من كافة الجوانب.
وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بإيقاف العمل في طريق زراعية، ومنشآت فلسطينية، في خربة “الرأس الأحمر” بالأغوار الشمالية.
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