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أنقرة تدعو واشنطن للكف عن محاولة "شرعنة" قوات سوريا الديمقراطية
إبراهيم كالين

أنقرة تدعو واشنطن للكف عن محاولة "شرعنة" قوات سوريا الديمقراطية

الخميس، 12 يناير 2017 06:45 م

طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الولايات المتحدة بالكف عما أسماه محاولة شرعنة “المجموعة الإرهابية”، في إشارة إلى تحالف الجيش الأمريكي مع قوات سوريا الديمقراطية.

وتساءل كالين - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - “هل فقدت القيادة المركزية لعمليات المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي عقلها، هل تظنون أن أحدا سيصدق ما ورد في هذا البيان؟”.

وكانت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية لعمليات المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي - على تويتر - قامت بإعادة نشر بيان لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، أكدت خلاله قوات سوريا الديمقراطية أنها ليست جزءا من حزب العمال الكردستاني وتريد إقامة علاقات قوية مع دول الجوار، بما في ذلك تركيا.

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