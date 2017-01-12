قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، “إن حوارًا مباشرًا بين أطراف النزاع السوري يمكن أن ينطلق في المحادثات المرتقب انعقادها في أستانا”، مشددة على عدم وجود معلومات دقيقة ونهائية حتى الآن عن تشكيلة المشاركين في اللقاء.

وأكدت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - انعقاد مفاوضات أستانا في 23 ينارير الجاري، قائلة: “إنه لم يطرح أحد موعدًا بديلاً لهذه المفاوضات حتى الآن”.

وأضافت: “نأمل في أن يصبح اللقاء في أستانا معلمًا جديدًا على الطريق نحو السلام، وإعطاء دفعة قوية للعمل البناء من قبل كافة الأطراف لاستئناف العملية السياسية بجنيف في 8 فبراير المقبل، تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس القرار الدولي رقم 2254”، داعية جميع الشركاء الدوليين إلى المساهمة في إنجاح هذه الجهود.