محافظ كفر الشيخ يشهد توقيع بروتوكول نقل أصول مركز الأورام لأمانة المراكز الطبية بـ"الصحة"الخميس، 12 يناير 2017 06:20 م
شهد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، توقيع بروتوكول نقل أصول مركز الأورام التابع لجمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، حيث وقع عن وزارة الصحة الدكتور أحمد محي القاصد مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فيما وقع عن الجمعية رئيس مجلس إداراتها الدكتور كامل مصطفى سيد أحمد، واعتمد المحافظ توقيع البروتوكول.
وقال المحافظ - في تصريح له - إن وزارة الصحة والسكان تتولى استكمال تجهيز المركز تجهيزًا كاملاً وتشغيله بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة بموجب هذا البروتوكول بضم المركز لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وذلك لتحقيق سياسة الدولة في النهوض بالخدمات الصحية وخاصة في مجال الأورام لسرعة إتاحة الخدمة لجميع المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة.
وأضاف أنه تم توقيع البروتوكول بعد عدة اجتماعات ولقاءات بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومجلس إدارة جمعية مرضى الأورام بكفر الشيخ تحت رعاية المحافظة، وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2428 لسنة 2016 بالموافقة على تبرع مقدم من جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ، وذلك بضم مركز الأورام التابع للجمعية إلى وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة من خلال البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين الطرفين.
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