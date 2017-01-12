بحث رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الخميس في بغداد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش، تطورات الأوضاع على الصعيدين الأمني والسياسي، ومستجدات معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

كما بحث الجانبان أوضاع أهالي الموصل الإنسانية في ظل المعارك الدائرة لتحرير المدينة من قبضة التنظيم ودور الأمم المتحدة في حشد الجهود الدولية من أجل توفير المستلزمات الإغاثية اللازمة لهم.

وشدد كوبيش على اهتمام الأمم المتحدة بمتابعة ملف حقوق الإنسان والنازحين والمهجرين وأوضاعهم الإنسانية والإغاثية، وكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار في العراق .. وقال: إن دور مجلس النواب مهم في تحقيق التشريعات الضرورية ومعالجة كافة المشاكل عبر الحوار الدائم والمثمر.

وأكد الجبوري عزم البرلمان على تشريع قوانين مهمة في فصله التشريعي الحالي ولا سيما مشروعات قونين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء والانتخابات، واستئناف اللجنة الدستورية لمهامها من أجل الوصول إلى حالة التعديل الدستوري المأمولة ، لافتًا إلى أن المجلس يواصل دوره الرقابي بما يضمن مكافحة كل أنواع الفساد.