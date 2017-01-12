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الكرملين: موسكو تتوقع التوافق بين بوتين وترامب
ديمتري بيسكوف

الكرملين: موسكو تتوقع التوافق بين بوتين وترامب

الخميس، 12 يناير 2017 06:15 م
وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ، إن موسكو تتوقع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتوافقان سويا.

وأشار بيسكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية إلى تصريح ترامب الأخير بأنه على استعداد للحوار مع الجانب الروسي، مؤكدا :”هذا لا يعني الاستعداد للاتفاق على كل شيء بين بوتين وترامب، لأن الاتفاق على شتى القضايا، هو أمر بالكاد ممكن الحدوث”.

وتابع المتحدث باسم الكرملين، أن موسكو تأمل في إجراء الحوار المشترك مع واشنطن والذي من شأنه المساعدة في ايجاد الحلول للعديد من القضايا العالقة بين الجانبين.

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