أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة هو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبتنفيذ وكالة التعاون الألماني، وبنك التعمير الألماني وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية.

جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات “البدء الرسمي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة” بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والمهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلين عن كلا من (بنك التعمير الألماني KFW) ، (التعاون الفني الألماني GIZ) ، ( التعاون الاقتصادي الألماني بمصر BMZ)، ( المعونة السويسرية بالقاهرة SECO) ، (الاتحاد الأوروبي بالقاهرة EU) ، بالإضافة إلى عدد من السفراء من دول ( ألمانيا، سويسرا، وسفير الاتحاد الأوروبي).

وأشارت الزهراء إلى أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني والمحلي وتقديم العمليات التشريعية والقانونية للازمة، بالإضافة إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في الأربع محافظات “الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط” .

وأضافت أن مكونات الدعم الفني للبرنامج يرتكز على وضع السياسات والأدوات التشريعية والمؤسسية والاقتصادية المطلوبة للإدارة الرشيدة للمخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين ويدعم المكون الاستثماري على مستوى المحافظات “قنا، ٍأسيوط، وكفر الشيخ والغربية” في إنشاء هياكل إدارية لإدارة المخلفات الصلبة وتأهيلها من الناحية الفنية والإطارية بهدف تمكين التخطيط الفعال.

وأشارت إلى أنه يتم كذلك تنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الجمع الأولي والتدوير والتي تتسم بفاعلية وكثافة العمالة وكذلك الكفاءة الاقتصادية بالإضافة إلى إشراف المجتمع المدني والقطاع غير الرسمي لتحفيزه للتحول الرسمي بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بإدارة المخلفات الصلبة على المستويين من خلال ورش التدريب وورش العمل.

وأضافت الزهراء أن المكون الاستثماري يهدف إلى دعم تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة وما يصاحبها من استثمار في البنية التحتية بأربع محافظات وذلك من خلال إعداد الخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظات وتحديد الاحتياجات الاستثمارية والإشراف على التنفيذ وتطوير المؤشرات البيئية والفنية خلال مراحل التشغيل لضمان الكفاءة والاستمرارية.

من جانبه، قال المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إن سويسرا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ساهموا مع الحكومة المصرية في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، والذي أطلقت الوزارة مكونه الاستثماري اليوم لحل مشكلة المخلفات، مشيرًا إلى أن البرنامج هو أحد المشروعات التي يختص بتنفيذها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ حديثا والمعني بتخطيط سياسات، وتشريعات إدارة المخلفات بمصر.

وأشار أبو السعود إلى أن برامج تحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات تسهم في تقليل المشكلات الخاصة بالصحة في مصر، موجهًا الشكر لشركاء مصر من الكيانات الأجنبية الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.