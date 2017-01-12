أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله حرص واهتمام دولة الكويت على المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الخاص بالقضية الفلسطينية الذي سيعقد في باريس يوم الأحد المقبل.

وقال الجار الله في تصريحات اليوم الخميس إن “الكويت تنظر باهتمام لهذا الموضوع وتعلق أمالا دائمة على مثل هذه المؤتمرات الخاصة للقضية الفلسطينية الهادفة إلي تحريك مسيرة القضية وفرص تحقيق السلام”.

وأوضح أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية سيترأس وفد دولة الكويت المشارك في هذا المؤتمر حيث سيلقي كلمة خلاله.

واعرب الجار الله عن الشكر للحكومة الفرنسية على اهتمامها بهذه القضية “الحيوية والمهمة جدا” معبرا عن تقدير دولة الكويت لهذا الاهتمام “ولا نملك الا التجاوب والتفاعل مع حرص واهتمام الحكومة الفرنسية الرامي الى تحريك مسار هذه القضية”.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الدولي للسلام أعماله في العاصمة الفرنسية يوم الأحد المقبل بمشاركة نحو 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعارض إسرائيل المبادرة الفرنسية لإحياء جهود السلام والدعوة إلي عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين.