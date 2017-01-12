 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 06:28 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
مدرب البرتغال يكشف كيف ساعد رونالدو منتخب بلاده للفوز باليورو
كريستيانو رونالدو

مدرب البرتغال يكشف كيف ساعد رونالدو منتخب بلاده للفوز باليورو

الخميس، 12 يناير 2017 06:37 م

قال فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، إن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، كان نموذجًا في الإيثار خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة؛ لأنه كان متقبلاً دائمًا للعب في مركز غير مركزه، ومساعدة الفريق.

وأضاف سانتوس في لقاء مع مراسلين أجانب بضواحي لشبونة: “في أمم أوروبا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يعبر عن معنى الإيثار بشكل جيد فهو كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني”.

وأوضح خلال اللقاء، اليوم الخميس: “ليس من السهل أن يلعب أفضل لاعب في العالم، مرات كثيره في غير مركزه”.

وأكد سانتوس، أنه يعرف رونالدو بشكل جيد؛ لأنه دربه لمدة شهر في سبورتينج لشبونة، قبل أن يرحل اللاعب للانضمام إلى مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه كمدرب “كان يدرك ما يمكنه الانتظار منه”.

وأضاف “ليس مركزه، لكنه يلعب في مركز يمكنه من خلاله مساعدة البرتغال. هذا هو الاستعداد الذي كنت أريده منه. لقد كان رائعًا في هذا الأمر”.

وأكد أن مهاجم ريال مدريد، كان أيضًا مثالا يُحتذى به للاعبين الشباب في كافة الجوانب، سواء في التدريبات أو في المعسكرات، خاصة لأولئك الذين لم يسبق لهم اللعب في كأس العالم.

ويعد رونالدو “31 عامًا” أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص منتخب البرتغال، برصيد 136 مباراة، وهو هداف المنتخب أيضًا بـ68 هدفًا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3