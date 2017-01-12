قال فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، إن كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، كان نموذجًا في الإيثار خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة؛ لأنه كان متقبلاً دائمًا للعب في مركز غير مركزه، ومساعدة الفريق.

وأضاف سانتوس في لقاء مع مراسلين أجانب بضواحي لشبونة: “في أمم أوروبا، إذا كان هناك أحد يمكن أن يعبر عن معنى الإيثار بشكل جيد فهو كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني”.

وأوضح خلال اللقاء، اليوم الخميس: “ليس من السهل أن يلعب أفضل لاعب في العالم، مرات كثيره في غير مركزه”.

وأكد سانتوس، أنه يعرف رونالدو بشكل جيد؛ لأنه دربه لمدة شهر في سبورتينج لشبونة، قبل أن يرحل اللاعب للانضمام إلى مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أنه كمدرب “كان يدرك ما يمكنه الانتظار منه”.

وأضاف “ليس مركزه، لكنه يلعب في مركز يمكنه من خلاله مساعدة البرتغال. هذا هو الاستعداد الذي كنت أريده منه. لقد كان رائعًا في هذا الأمر”.

وأكد أن مهاجم ريال مدريد، كان أيضًا مثالا يُحتذى به للاعبين الشباب في كافة الجوانب، سواء في التدريبات أو في المعسكرات، خاصة لأولئك الذين لم يسبق لهم اللعب في كأس العالم.

ويعد رونالدو “31 عامًا” أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص منتخب البرتغال، برصيد 136 مباراة، وهو هداف المنتخب أيضًا بـ68 هدفًا.