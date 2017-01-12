أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام في المنطقة ولا أحد يستطيع التخلي عنها.

وقال عريقات - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - إن السلطات الفلسطينية تقوم بخطوات استباقية لمنع كارثة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد المسؤول الفلسطيني أنه لا أمل بدحر الإرهاب في العالم إلا بعودة فلسطين للخارطة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ليست إلا دولة وظيفية للولايات المتحدة بالذات في المنطقة.