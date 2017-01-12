الشباب والرياضة: ثلاثة آلاف طالب استفادوا من قوافل الوزارةالخميس، 12 يناير 2017 06:09 م
ذكرت وزارة الشباب والرياضة أن القوافل التعليمية للوزارة حققت نجاحًا باهرًا بمحافظة قنا، حيث شهدت القاعات إقبالاً كثيفًا من جانب نحو 3 آلاف طالب وطالبة في القسمين الأدبي والعلمي في نهاية اليوم الأول من القوافل.
وأشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الخميس - إلى أن القوافل ضمت مقدمي البرامج التعليمية بالتليفزيون وخبراء المادة والمدربين المعتمدين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وأنها ستواصل أعمالها غدًا لاستكمال مراجعات باقي المواد العلمية.
من جانبها، صرحت الدكتورة نعمات ساتى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بأن القافلة شملت 20 معلماً لكافة المواد التعليمية للثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي بإشراف عام سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي وصاحب الفكرة.
وبدأت محاضراتهم باللغة العربية والفيزياء والكيمياء والجغرافيا وعلم النفس، وتتواصل غدًا مراجعات باقي المواد في الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمحافظة قنا، وبرعاية ودعم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني أن القافلة ستواصل عملها خلال الفترة القادمة بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، على أن تستأنف أعمالها مع الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية.
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