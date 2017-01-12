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اجتماع بالخارجية التونسية مع دبلوماسيين ليبيين بشأن معبر رأس جدير الحدودي
وزارة الخارجية التونسية

اجتماع بالخارجية التونسية مع دبلوماسيين ليبيين بشأن معبر رأس جدير الحدودي

الخميس، 12 يناير 2017 06:08 م

قال إبراهيم الدهماني الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب والناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن وزارة الخارجية التونسية تستضيف اجتماعا مع مسؤولين من السفارة الليبية بتونس لمناقشة مسألة غلق السلطات الليبية لمعبر رأس جدير الحدودي من جانب واحد.

وأضاف الدهماني - في تصريحات صحفية بقصر الحكومة بالقصبة - أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي على اتصال يومي مع نظيره الليبي لبحث سبل حل هذه المشكلة.

يشار إلى أن غلق السلطات الليبية من جانب واحد لمعبر رأس جدير أدى إلى احتجاجات في مدينة بن قردان.
وقال الدهماني إن احتجاجات أهالي بن قردان مشروعة غير أنه أوضح أن قرار غلق المعبر ليس قرارا تونسيا، داعيا أهالي المنطقة إلى الاحتجاج بشكل سلمي وفي إطار احترام القانون.

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