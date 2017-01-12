"العربي للتسويق والاستثمار الرياضي" ينظم ملتقى الشركات السبت المقبلالخميس، 12 يناير 2017 06:15 م
ينظم الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، السبت المقبل، ملتقى للشركات والمؤسسات العاملة في مجال الصناعة الرياضية، وذلك بأحد فنادق الدقي بمشاركة 50 شركة مصرية وعربية متخصصة في التسويق والاستثمار الرياضي .
ويشارك في الملتقى محمود الحلو المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة نائبًا عن وزير الشباب والرياضة وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية.
ورحب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز باستضافة هذا المؤتمر، مضيفًا أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة للاتحادات الرياضية والأندية لإيجاد شركات متخصصة في التسويق الرياضي والاستثمار من أجل خلق مصادر دخل متعددة وكذلك إيجاد حلول غير تقليدية في زيادة مواردهم المالية من خلال الرعاة والشركات المشاركة في المؤتمر في ظل السياسة الجديدة التي تتبناها وزارة الرياضة لدعم الأنشطة الرياضية واللاعبين المتميزين في الألعاب المختلفة.
من جانبه، أكد المهندس خالد الطخيم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي أن هذه المبادرة تأتي تحت شعار “استثمروا في الرياضة المصرية” ، وقال إن الاتحاد العربي قد اختار مصر لتنظيم هذا الحدث نظرًا لما تمتلكه من مقومات كبيرة من بنية تحتية ومنشآت رياضية متعددة في جميع محافظات الجمهورية والتي بدورها تساعد في إيجاد فرص حقيقية للاستثمار الرياضي.
يشارك في الملتقى السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وكذلك مشاركة وفد النقابة العامة للمهن الرياضية المصرية برئاسة النائب فتحي ندا ومحيي معروف الأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالمجال الرياضي.
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