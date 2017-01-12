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وفاة الفنانة كريمة مختار وتشيع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص
كريمة مختار

وفاة الفنانة كريمة مختار وتشيع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص

الخميس، 12 يناير 2017 07:14 م

توفت منذ قليل الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع من المرض وتشيع جنازة من مسجد عمرو بن العاص.

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة كريمة مختار عانت مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة.

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