وفاة الفنانة كريمة مختار وتشيع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص

توفت منذ قليل الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع من المرض وتشيع جنازة من مسجد عمرو بن العاص.

جدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة كريمة مختار عانت مؤخرًا من وعكة صحية شديدة، نقلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة.