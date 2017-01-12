قدمت تركيا للعالم مطبخ من أفضل المطابخ العالمية التي جمعت بين حضارة الشرق والغرب وحضارات ما وراء النهرين وما بين النهرين حتى أخرجت لنا في الأخير هذا المطبخ المتفرد بذاته حيث أن للطهي تقاليد تختلف حسب الجغرافيا الثقافية فلا نتعجب عندما نجد في تركيا متاحف للطهي في كلا من اسطنبول وغازي عنتاب هي من أفضل متاحف الطهي التراثية التي بداخلها سوف تكشف الكثير من أسرار و خبايا المطبخ التركي .

متحف غازي عنتاب

وتشتهر مدينة “غازي عنتاب” بأطعمتها ومطبخها الذي ذاع صيته داخل وخارج البلاد، إضافة إلى نجاحها بأن تصبح مركزاً سياحياً وثقافياً في الفترة الأخيرة.

وقد تم افتتاح المتحف منذ ثلاث سنوات، وحتى اليوم يشهد المتحف أعداداً كبيرة من الزوار المحليين والأجانب من كل أنحاء العالم.

وتقول إحدى سكان المدينة أنها عندما تسمع اسم مدينة “غازي عنتاب” لا يخطر على بالها سوى المطبخ والأكلات التي تشتهر بها المدينة، وتضيف أنها اندهشت كثيراً عندما رأت هذا المتحف، والشهرة التي وصل إليها.

يعكس المتحف الفنون التركية وثقافة الطعام التركي والطرق التقليدية للطهي على مر العصور وأدوات المائدة التركية والأدوات النحاسية ويستعرض المنتجات المحلية و المشروبات و الأطباق العثمانية.

متحف MSA Gastronomy Museum

ليس متحف فحسب بل هو بمثابة أكاديمية لفنون الطهي التركي واحدة من أكثر المدارس شهرة بالبلاد ليس من المستغرب أن تجد متحف كامل لأدوات المطبخ التركي وأشهر الأكلات التركية على مر العصور سوف يأخذك المكان برحلة في ذاكرة الزمن لتكتشف أسرار صناعة المشروبات التركية و الأطعمة العثمانية و الأدوات النحاسية و عادات القهوة و أدوات القهوة على مر العصور و علب السكر وعلب الصفيح ومعدات الطهي المقالي والأواني وعلب الزيت والتي تنتمي لفترة الدولة العثمانية وأوائل عهد الجمهورية التركية هو رحلة في عبق الماضي، يقدم المكان أيضًا دورات لفنون الطهي التركي هو متحف ومدرسة بالوقت نفسه.

متحف عادات الطهي

تم افتتاح المتحف منذ ثﻻث سنوات ويضم عدد من المنحوتات من الشمع لنساء واﻻدوات والمنحوتات التي كانت تستخدم في المطبخ على مدار التاريخ التركي ترتدي النساء الزي التقليدي الشعبي في تركيا ، كانت فكرة المتحف من اجل جمع اﻻذواق التقليدية والفريدة التي كانت تستخدم في المطابخ قديما .ويقع المتحف في بلدة شانلي اورفا .