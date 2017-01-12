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بدء قافلة طبية للكشف وعلاج العيوب الخلقية بمستشفى قنا العام
مستشفى قنا الجامعي

بدء قافلة طبية للكشف وعلاج العيوب الخلقية بمستشفى قنا العام

الخميس، 12 يناير 2017 06:05 م

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور أيمن خضاري، اليوم الخميس، بدء أعمال القافلة الطبية للكشف وعلاج العيوب الخلقية بالقلب للأطفال بمستشفى قنا العام، بمشاركة 6 من الاستشاريين وجراحي القلب بالقصر العيني بالقاهرة، مع تجهيز عيادات داخل المستشفى بكافة الأجهزة والمعدات الطبية التي تساعد في عملية الكشف.

من جانبه، صرح مدير مستشفى قنا العام الدكتور محمد الديب بأن القافلة الطبية من المنتظر أن توقع الكشف على 320 حالة مرضية، مع صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات عاجلة إلى كبرى المستشفيات لإجرائها دون تكليف المريض أية أعباء مالية.

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