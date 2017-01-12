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الكاف: محمد صلاح "ميسي" مصر
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الكاف: محمد صلاح "ميسي" مصر

الخميس، 12 يناير 2017 06:08 م
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أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” لقب ميسى المصرى على محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول ونادى روما الإيطالى.

وأشار الموقع الرسمى للكاف عبر تقرير حول محمد صلاح ولقبوه بميسي المصري وأشادوا بدوره فى صفوف الفراعنة الكبار خلال تصفيات مونديال روسيا 2018 إلى جانب تألقه فى دورى الكالتشيو الإيطالى.

يذكر أن محمد صلاح سيقود منتخب مصر الأول لدى مشاركته فى نهائيات بطولة أمم أفريقيا “الكان” التى تستضيفها الجابون خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى 5 فبراير المقبل.

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