أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم الخميس بنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وذلك للتعزية في وفاة الدبلوماسيين الإماراتيين الذين لقوا حتفهم في التفجير الذي استهدف محافظة قندهار جنوب أفغانستان يوم الثلاثاء الماضي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أعرب خلال الاتصال عن عميق مواساة حكومة وشعب مصر للحكومة والشعب الإماراتيين في هذا المصاب الأليم، مؤكدا وقوف الشعب المصري الي الشعب الإماراتي في هذه الأوقات الحرجة.