 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 05:06 مساءً
روابط سريعة
السلطات التونسية: احتجاز مركب صيد مصري بسواحل جرجيس
مركب صيد

السلطات التونسية: احتجاز مركب صيد مصري بسواحل جرجيس

الخميس، 12 يناير 2017 05:44 م

 
أكدت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، إن وحدات من جيش البحر ضبطت مركبا مصريا شرع بالصيد داخل المياه الإقليمية التونسية، وذلك في سابقة تكررت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم ضبط المركب أمس الأربعاء بمنطقة الصيد التونسية قبالة سواحل مدينة جرجيس الواقعة على بعد نحو 500 كم جنوب شرق تونس العاصمة.

ولم تذكر في بيانها اسم المركب، ولا عدد البحارة الذين كانوا على متنه، واكتفت بالإشارة إلى أنه تم جر المركب إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس “275 كم” جنوب شرق تونس العاصمة.

يذكر أنه في 20 أكتوبر الماضي ضبطت البحرية التونسية مركب صيد مصريا على متنه 16 بحارا، بحالة صيد غير قانونية في سواحل مدينة صفاقس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3