

أكدت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، إن وحدات من جيش البحر ضبطت مركبا مصريا شرع بالصيد داخل المياه الإقليمية التونسية، وذلك في سابقة تكررت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم ضبط المركب أمس الأربعاء بمنطقة الصيد التونسية قبالة سواحل مدينة جرجيس الواقعة على بعد نحو 500 كم جنوب شرق تونس العاصمة.

ولم تذكر في بيانها اسم المركب، ولا عدد البحارة الذين كانوا على متنه، واكتفت بالإشارة إلى أنه تم جر المركب إلى القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس “275 كم” جنوب شرق تونس العاصمة.

يذكر أنه في 20 أكتوبر الماضي ضبطت البحرية التونسية مركب صيد مصريا على متنه 16 بحارا، بحالة صيد غير قانونية في سواحل مدينة صفاقس.