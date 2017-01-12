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"كروز": حان الوقت للخلاص من الإخوان
المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تيد كروز

"كروز": حان الوقت للخلاص من الإخوان

الخميس، 12 يناير 2017 05:34 م

أكد السيناتور تيد كروز، عضو الكونجرس الأمريكي، إنه تقدم بمشروع قانون للكونجرس بتصنيف جماعة الإخوان بالإرهابية، مشيرا إلى أن الوقت حان للخلاص من تنظيم الإخوان كما فعلت مصر والإمارات والسعودية وسوريا وروسيا.

ولفت السيناتور خلال كلمته بالكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، إن تنظيم الإخوان يقول لأنصاره إن عملهم في أمريكا يُعد من الجهاد الكبير من أجل تدمير الحضارة الغربية، مشيرًا إلى أن الإخوان عدو غاشم يريد قتل الأمريكيين ويجب القضاء عليه سريعًا.

كان السيناتور الجمهوري تيد كروز، نشر تويتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن من خلالها عن تبنيه مشروع قانون داخل الكونجرس لتوصيف الإخوان بجماعة إرهابية، وطالب من خلالها وزير العدل في الإدارة الأمريكية الجديدة بالتعامل مع الإخوان في الداخل والخارج باعتبارها تنظيما إرهابيا يجب مصادرة أمواله وعتاده وكل شيء وملاحقته وعقابه.

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