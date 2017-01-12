عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا لمديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس بشأن وضع آليات؛ لتحقيق فاعليات مبادرة أسبوع الانضباط.

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام أن هذه المبادرة تستهدف مشاركة الآلاف من شباب مصر في مختلف المحافظات؛ من أجل تحقيق الانضباط في الشارع المصري على جميع المستويات، وبالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون فى نفوس النشء، واستعادة الوجه الحضاري للشارع المصري، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سيتم إطلاقها في 11 فبراير القادم، وتستمر حتى 17 من فبراير.

وأوضح حجازي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الوزارة في تحقيق الانضباط داخل المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير بمختلف المدارس لجميع المراحل التعليمية، من خلال تفعيل لائحة الانضباط؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.0

وأشار حجازي إلى أنه سيتم تخصيص جائزة لأفضل طالب، ومعلم، وفصل، ومدرسة على مستوى الإدارة ساهموا بفاعلية فى تحقيق أهداف هذه المبادرة وحققوا الانضباط.

وأكد حجازي على ضرورة التنسيق والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ومراكز الشباب بكل محافظة؛ للمشاركة في دعم المبادرة.

ومن جهته، أكد المهندس محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أن الوزارة تعمل لصالح الطالب والأسرة والمجتمع بأسره، وتعمل على الارتقاء بمستوى المدارس لتصل إلى الشكل اللائق بأبنائنا الطلاب، موجهًا بضرورة الاستفادة من هذه المبادرة والتعاون مع الجهات المشاركة؛ لتحسين أسوار المدارس، والمناطق المحيطة بها.

ولفت إلى أن المدارس الفنية تحتوى على إمكانات فنية وبشرية، يمكن استغلالها فى تفعيل هذه المبادرة، موجهًا بضرورة الالتزام داخل المدارس من حيث السلوك العام أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ لتحقيق الانضباط في العملية الامتحانية.

من جانبه، وجه هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة المديريات بإعداد خطة لتنفيذ هذه المبادرة بكل محافظة، مع التركيز على تناول خطط الأنشطة الصفية واللاصفية خلال الفصل الدراسي الثاني لأهمية الانضباط، والتواصل والتعاون مع مديري مديريات الوزارات المشاركة، ومتابعة إجراءات تنفيذ المبادرة لتحقيق الهدف المرجو منها وضمان استمراريتها.

ووجه بالإعلان عن المبادرة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول على أن يعقب ذلك إقامة معسكرات للطلاب أثناء إجازة منتصف العام، لتهيئة المدارس وتجهيزها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، وبدء تنفيذ فعاليات المبادرة.

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