سألت متصلة عن حكم الدين في الزواج العرفي، موضحةً أن صديقتها تزوجت من شاب عند محامي بحضور إثنين من الشهود، وصديقتها هذه يريد أن يتزوجها شخص آخر، ولا تدري ماذا تفعل.

ورد عليها الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، خلال البرنامج، قائلًا: “ده شغل أفلام، وذلك بسبب غياب الوازع الديني وغياب الأخلاق، وهذه الفعلة تعتبر خطيئة، وهذا باطل لا يرضاه الله ورسوله صل الله عليه وسلم”.

ولفت إلى أنه من شروط الزواج أن يكون مستوفي الأركان، متابعا: “ياجماعة احنا بنبعت بناتنا الجامعة علشان يتعلموا، مش علشان يحطوا مصروفهم على مصروف بعض ويتجوزوا”.