 Moheet on google
الخميس 12 يناير 2017 06:30 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
رجل يتقدم لسيدة متزوجة عرفيا.. ماذا حدث؟!
خيانة

رجل يتقدم لسيدة متزوجة عرفيا.. ماذا حدث؟!

الخميس، 12 يناير 2017 06:11 م
كتب - عبد الرحمن دياب

سألت متصلة عن حكم الدين في الزواج العرفي، موضحةً أن صديقتها تزوجت من شاب عند محامي بحضور إثنين من الشهود، وصديقتها هذه يريد أن يتزوجها شخص آخر، ولا تدري ماذا تفعل.

ورد عليها الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، خلال البرنامج، قائلًا: “ده شغل أفلام، وذلك بسبب غياب الوازع الديني وغياب الأخلاق، وهذه الفعلة تعتبر خطيئة، وهذا باطل لا يرضاه الله ورسوله صل الله عليه وسلم”.

ولفت إلى أنه من شروط الزواج أن يكون مستوفي الأركان، متابعا: “ياجماعة احنا بنبعت بناتنا الجامعة علشان يتعلموا، مش علشان يحطوا مصروفهم على مصروف بعض ويتجوزوا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3