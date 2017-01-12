ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق بمدينة الجونة، بداية من الإثنين المقبل.

كان محمد حلمي، المدير الفني، أعلن انتظام الفريق في معسكرين مغلقين بالتجمع الخامس، والسادس من أكتوبر، وخوض 3 مباريات ودية، قبل أن يتم تغيير مكان المعسكر.

وسيتدرب الفريق بشكل طبيعى، على ملعب النادي السبت المقبل، حتى موعد السفر الإثنين.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي، في العاشر من فبراير/شباط المقبل في كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات.

يذكر أن الزمالك، أنهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث بالدوري، بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر، لكن الفريق الأبيض يملك مباراتين مؤجلتين.