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صرف مكافأة للعاملين بحي الأسمرات للارتقاء بمستوى النظافة
جيهان عبد الرحمن

صرف مكافأة للعاملين بحي الأسمرات للارتقاء بمستوى النظافة

الخميس، 12 يناير 2017 05:28 م
محيط: متابعات

قامت الدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بجولة ميدانية مفاجئة، اليوم الخميس، بنطاق حي الأسمرات حيث قامت بتفقد المقر المخصص لمجلس الأمناء والمجلس التنفيذي لحي الأسمرات وكذلك منافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية التابعة للقوات المسلحة والتي من المقرر أن تسلم في غضون أسبوع، حيث قامت بجولة داخل منافذ البيع التابعة للمجمعات الاستهلاكية لتفقد الأسعار وجودة السلع المعروضة بالمنافذ.

وأشادت عبد الرحمن بالجهد المبذول من قبل رئيس حي الأسمرات في الارتقاء بمستوي نظافة الحي ، وأصدرت تعليماتها بصرف مكافأة لجميع العاملين بالحي وذلك تحفيزا للاستمرار والدوام علي هذا الجهد المبذول.

وشهدت عبدالرحمن كذلك الاحتفال الذي نظمه المجلس القومي للمرأة وتم خلاله توزيع شنط مدرسية على أبناء حي الأسمرات و ضم أيضا الحفل ممارسة أنشطة رياضية بجميع المجالات ..مشددة على ضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات لجميع طلاب المدارس في المناطق الأخرى.

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